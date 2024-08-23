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Общество

Литературное пространство Пскова объявило конкурс для поэтов и иллюстраторов

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей принять участие в городском конкурсе литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов. Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Фото предоставлено молодёжным центром

Работы на конкурс принимаются по четырём тематическим номинациям: «Лучший поэт», «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор». В каждой номинации по две возрастные категории – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Участники, отправляющие анкеты, должны обязательно прикрепить свои работы, а те, кто подаётся на номинацию «Лучший иллюстратор», своё портфолио с примерами рисунков или картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник уже этой осенью.

Принять участие могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки вместе с работами принимаются до 23 сентября по ссылке.

Параллельно с конкурсом в рамках литературного пространства также будут проходить несколько бесплатных мероприятий – творческие мастер-классы, квиз, квартирник, экскурсии и поездки по литературным местам. В итоге будет издан печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, записана аудиокнига голосами молодых поэтов. Каждый участник сможет получить свою копию данных материалов безвозмездно.

Актуальная информация будет публиковаться в официальной группе Литературного пространства: https://vk.com/litpro_psk.

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