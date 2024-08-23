Новый артист прибыл в труппу Псковского театра драмы

12:13, 23 августа 2024, ПАИ

Молодой актер из Санкт-Петербурга, ученик Владимира Рецептера Иван Шарый стал частью труппы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в новом творческом сезоне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Иван Шарый – выпускник Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), ученик народного артиста РФ, лауреата Государственной премии, актера, режиссера, писателя, пушкиниста Владимира Рецептера.

С 2016 по 2020 год Иван Шарый состоял в труппе театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера», где играл в спектаклях по русской и зарубежной классике – «Горе от ума», «Ревизор», «Барышня-крестьянка», «Маскарад», «Укрощение строптивой» и других. Как артист сотрудничал с Электротеатром Станиславский в Москве, Большим театром кукол, театром «Цехъ», Pop-up театром, Эрмитажным театром, «Театральным проектом 27» в Санкт-Петербурге, Свердловским академическим театром драмы. Участник и один из основателей творческого объединения «Овраг-ансамбль» режиссера Александра Карпушина.

В сентябре Иван Шарый будет задействован в спектаклях Псковского театра драмы «Влюбленные», «Лягушки», «Пигмалион» и «Зойкина квартира».

Напомним, новый театральный сезон Псковская драма откроет 27 августа спектаклем «Мой не мой».