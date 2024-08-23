Опубликована программа кинопоказов в Пскове ко Дню российского кино

15:04, 23 августа 2024, ПАИ

Стало известно, где и какие фильмы будут показывать в Пскове на этих выходных. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фильмы отечественного кинематографа будут показывать в четырёх местах.

В офисе Туристского информационного центра Псковской области (Октябрьский проспект, 14) 24 августа в 13:00 пройдёт показ фильма «Я делаю шаг», 25 августа в 13:00 – «Евгений Онегин».

24 августа в 19:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) покажут картину «Сто лет тому вперёд». 24 августа в 20:00 в Покровской башне на улице Свердлова, 3 начнётся показ фильма «Воздух».

Фильм «По щучьему велению» покажут 24 августа в 16:00 в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Напомним, что кинопоказы пройдут в канун Дня российского кино, который отмечается 27 августа.