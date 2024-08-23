Псковский облсовпроф помог медработнику отстоять право на досрочное назначение пенсии
Псковский облсовпроф помог медработнику отстоять право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
Псковский городской суд удовлетворил исковые требования медработника к отделению Социального фонда России по Псковской области. По результатам исследования представленных сторонами доказательств, суд принял решение обязать региональное отделение фонда СФР включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, дни отдыха за сдачу донорской крови в период работы медсестры-анестезиста в различных медучреждениях города.
Интересы заявителя в суде представлял заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, уточнили в пресс-службе.
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