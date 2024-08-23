Тысячи псковичей пришли послушать выступление «Ёлки» в Финском парке Пскова

21:11, 23 августа 2024, ПАИ

В рамках празднования 80-летия образования Псковской области в Финском парке Пскова выступает известная российская певица Ёлка сегодня, 23 августа. На площадке мероприятия у Троицкого моста собрались тысячи зрителей, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мне безумно приятно петь для вас, на празднике. Области 80 лет!» – сказала певица, обращаясь к гостям праздника.

Ранее на главной сцене мероприятия прошла презентация Пскова. В 19:30 с музыкальной программой перед жителями и гостями Пскова выступила Лиза Матрёшка. «Кстати, мне очень понравились ребята», – высказалась Ёлка о выступлении Лизы Матрёшки.