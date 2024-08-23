День Псковского района пройдёт на выставке «Россия начинается здесь» 24 августа

21:25, 23 августа 2024, ПАИ

День Псковского района пройдёт на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова завтра, 24 августа. Уже сегодня презентационная площадка Псковского района работала для посетителей, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в соцсети «ВКонтакте».

«Рада была встрече с коллегами из других муниципалитетов области: пообщались, посмотрели стенды,отметили интересные и необычные задумки, которыми мы будем удивлять посетителей. Завтра мы продемонстрируем всё лучшее, что даёт наша земля Псковской области, 80-летие образование которой мы празднуем в эти дни. В 13 часов на главной сцене начнется программа-презентация: история и современность, экономика, традиции, культура. Все фишки Псковского района – в интересной, душевной, веселой познавательно-развлекательной программе», – сказала Наталья Фёдорова.

Завтра перед гостями праздника выступит народный коллектив вокальная группа «Журавушки», вокальная группа «Гайтан», ансамбль народной и эстрадной песни «Лаванда», хореографический коллектив «Терпсихора», хореографический коллектив «Ветер перемен», солисты Псковского районного центра культуры: Александр Иванов, Ольга Шалабодова и Виталий Сергеев.

День Псковского района стартует в Финском парке Пскова 24 августа в 13:00 часов.