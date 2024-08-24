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Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится в Пскове сегодня

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, состоится в Пскове сегодня, 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится в Пскове сегодня. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На мероприятии будет работать множество площадок с мастер-классами для гостей. Зрители увидят показательные бои реконструкторов, смогут отлить пулю и изготовить монету своими руками. Для посетителей прочтут историческую лекцию и организуют суличный турнир.

В течение всего праздника на территории Покровского угла будет разбит военный лагерь, где можно познакомиться с бытом XVI века.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова подчеркнула, что псковичи – необыкновенно счастливые люди, потому что буквально живут в истории.

«И Покровский угол – это одно из тех особенных мест, где наши великие предки творили эту самую историю. Уверена, что наш праздник не оставит гостей равнодушными и заставит огонь любви к своей Родине гореть в их сердцах еще ярче», – отметила Светлана Мельникова.

Для детей, которые посетят праздник, подготовлена увлекательная программа. Они смогут узнать много нового и интересного на мастер-классах в Музейной мастерской, поиграть в средневековые игры со стрельцами, написать письмо настоящим пером, сделать оберег для воина и даже принять участие в зрелищных поединках на спортивных мечах.

Отметим, что праздник пройдёт в десятый раз. Состоится мероприятие у Покровской башни.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

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