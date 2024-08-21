Интерактивные площадки будут работать на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

17:17, 21 августа 2024, ПАИ

Интерактивные площадки будут работать на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Площадка «Монетный двор»

Площадка, где все желающие смогут увидеть, как происходил процесс чеканки монет. Кроме того, на площадке можно будет самому отчеканить себе псковскую монету.

Мастер-класс по письму пером «Приказная изба»

Гостям фестиваля предоставят уникальную возможность окунуться в атмосферу XVI столетия, примеряя на себя роль подьячих приказной избы. Они смогут освоить произношение славянских букв, составить челобитную и, вооружившись гусиным пером и чернилами, собственноручно написать их.

Площадка «Роспись Лицевого летописного свода»

Для юных и креативных посетителей исторического мероприятия подготовили специальный уголок, где они смогут почувствовать себя художниками XVI века, раскрашивая страницы Лицевого летописного свода.

Мастер-класс по отливке пуль

Каждый стрелец XVI века обладал важным навыком – умением отливать пули. На этом мастер-классе гости смогут освоить этот трудоёмкий процесс и даже унести с собой полученное изделие, оценив всю сложность и мастерство, требуемое для этого ремесла.

Площадка «Историческая игротека»

На фестивале гости познакомятся с настольными играми, которые были популярны в XVI-XVII веках. Посетители игротеки погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, узнают их историю и научатся в них играть.

Исторический праздник состоится на территории у Покровской башни 24 августа.

Ранее сообщалось, что мастер-классы по историческим танцам пройдёт на празднике.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.