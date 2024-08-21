Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Интерактивные площадки будут работать на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Интерактивные площадки будут работать на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Стало известно, какие площадки будут представлены на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Площадка «Монетный двор»

Площадка, где все желающие смогут увидеть, как происходил процесс чеканки монет. Кроме того, на площадке можно будет самому отчеканить себе псковскую монету.

Мастер-класс по письму пером «Приказная изба»

Гостям фестиваля предоставят уникальную возможность окунуться в атмосферу XVI столетия, примеряя на себя роль подьячих приказной избы. Они смогут освоить произношение славянских букв, составить челобитную и, вооружившись гусиным пером и чернилами, собственноручно написать их.

Площадка «Роспись Лицевого летописного свода»

Для юных и креативных посетителей исторического мероприятия подготовили специальный уголок, где они смогут почувствовать себя художниками XVI века, раскрашивая страницы Лицевого летописного свода.

Мастер-класс по отливке пуль

Каждый стрелец XVI века обладал важным навыком – умением отливать пули. На этом мастер-классе гости смогут освоить этот трудоёмкий процесс и даже унести с собой полученное изделие, оценив всю сложность и мастерство, требуемое для этого ремесла.

Площадка «Историческая игротека»

На фестивале гости познакомятся с настольными играми, которые были популярны в XVI-XVII веках. Посетители игротеки погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, узнают их историю и научатся в них играть.

Исторический праздник состоится на территории у Покровской башни 24 августа.

Ранее сообщалось, что мастер-классы по историческим танцам пройдёт на празднике.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 августа 2024

Пять авиабомб времён Великой Отечественной войны подорвали в Палкинском районе
21 августа 2024

Совет по делам многодетных семей прошёл в правительстве Псковской области
21 августа 2024

В Стругах Красных подвели итоги районного конкурса «Ветеранское подворье-2024»
21 августа 2024

Новые «Кванториумы» и готовность псковских школ к учебному году обсудили на «Серебряном дожде». Главное
21 августа 2024

Учителя каких предметов больше всего нужны в школах Пскова, рассказал Алексей Несмашный
21 августа 2024

Псковский технический лицей вошёл в топ-500 лучших школ России
21 августа 2024

64 новых педагога начинают работу в школах Пскова – Алексей Несмашный
21 августа 2024

На ГТРК «Псков» стартует марафон в честь 80-летия Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...