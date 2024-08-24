Случайно найденной чужой банковской картой великолучанка оплатила свои покупки
Случайно найденной чужой банковской картой великолучанка оплатила свои покупки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники полиции Великих Лук раскрыли очередное дело о покупках с чужой банковской карты. В ОМВД России по городу Великие Луки обратился 44-летний местный житель, который сообщил, что потерял свою банковскую карту. Выяснилось, что неизвестный злоумышленник нашёл её и совершил покупки почти на 16 тысяч рублей, используя бесконтактную оплату.
В результате оперативно-розыскных мероприятий с использованием записей с камер видеонаблюдения была установлена подозреваемая — 52-летняя местная жительница. Ранее она уже имела судимость.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется расследование.