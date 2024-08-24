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Происшествия

Случайно найденной чужой банковской картой великолучанка оплатила свои покупки

Случайно найденной чужой банковской картой великолучанка оплатила свои покупки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции Великих Лук раскрыли очередное дело о покупках с чужой банковской карты. В ОМВД России по городу Великие Луки обратился 44-летний местный житель, который сообщил, что потерял свою банковскую карту. Выяснилось, что неизвестный злоумышленник нашёл её и совершил покупки почти на 16 тысяч рублей, используя бесконтактную оплату.

В результате оперативно-розыскных мероприятий с использованием записей с камер видеонаблюдения была установлена подозреваемая — 52-летняя местная жительница. Ранее она уже имела судимость.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется расследование.

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