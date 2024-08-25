В печорской кирхе споёт вокальный ансамбль старинной музыки

11:30, 25 августа 2024, ПАИ

25 августа в 16:00 в кирхе святого Петра (улица Гагарина, 12 А) в Печорах пройдёт концерт органной и вокальной музыки, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит вокальный ансамбль старинной музыки Monte Verde из Москвы - Александра Гребенюкова (меццо-сопрано), Александр Гребенюков (тенор), Илья Мельников (тенор), Александр Гордон (бас), а также Ольга Бестужева (орган, Нижний Новгород) и Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).