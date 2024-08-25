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Происшествия

«Дружина» помогла найти в Печорском районе потерявшегося грибника

Члены отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Печорском районе помогли оперативно найти заблудившуюся в лесу женщину, которая ушла собирать грибы. Как сообщили корреспонденту ПАИ в отряде накануне, 24 августа в 14:57 от оперативного дежурного АНО «Дружина» поступила информация о потерявшейся женщине в районе деревни Борщевицы Печорского муниципального округа. Сотрудники полиции обратились к «Дружине» за содействием в поисковых мероприятиях.

Фото предоставлено отрядом «Дружина»

Потерявшаяся женщина находилась в зоне действия сотовой сети и могла выходить на связь. Было принято решение в район поиска отправить местного егеря с гладкоствольным оружием. Он производил выстрелы в воздух, чтобы создавать заблудившейся женщине ориентир для выхода. Однако после нескольких попыток женщине выйти не удалось.

Отряд «Дружина» объявил общий сбор, двадцать человек начали прочесывать лесной массив, используя квадрокоптер и ракетницы. В итоге женщина была найдена живой и здоровой.

Напоминаем правила выхода в лес. Во избежание неприятных ситуаций перед походом в лес сообщите близким, куда идёте и когда вернётесь, надевайте яркую одежду, берите с собой воду, перекус и необходимые лекарства. Не забудьте взять полностью заряженный телефон и пауэрбанк. С собой стоит взять компас или карту.

Если потерялись, но работает телефон и ловит сеть, позвоните в полицию по номеру 102 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Старайтесь беречь воду и распределите запасы продовольствия хотя бы на ближайшие двое суток. Оставайтесь на месте. Запомните и сообщите спасателям ориентиры – ими могут быть линии электропередачи, железная дорога, газопровод.

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