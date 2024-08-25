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Общество

Чем заняться на выставке ​«Россия начинается здесь» в Финском парке. Программа на 25 августа

В Финском парке Пскова продолжает работу выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области.

  • Выставка "Россия начинается здесь"
    Фото: ПАИ
  • Выставка "Россия начинается здесь"
    Фото: ПАИ
  • Выставка "Россия начинается здесь"
    Фото: ПАИ
  • Выставка "Россия начинается здесь"
    Фото: ПАИ

Сегодня гости снова узнают, чем живут районы, попробуют блюда и напитки, которыми славится тот или иной край. В частности, пройдёт презентация Палкинского, Пушкиногорского, Плюсского районов, Новоржевского, Локнянского, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов.

В течение дня можно побывать на «Витебском подворье». Кроме того, с 14:00 до 19:00 будет работать детская площадка с особой программой, фудкорт и ярмарка ремесел.

На спортивной площадке с 13:00 до 21:00 гости можно попробовать силы в сдаче нормативов ГТО, также будут проходить различные активности от Псковского городского молодёжного центра.

На молодежной площадке с 13:00 до 22:00 будет представлена программа от креативного пространства LOFT. Здесь выступят исполнители «Неужели заря», «поезд в август», «Опаловый цветок», метал-бэнд «ГефесТ» и «Дети солнца».

Будет чем заняться и кроме музыки:

- с 13:00 до 15:00 - художественный мастер-класс по стеклу «Вид Пскова»;

- с 15:00 до 17:00 - мир «ВКвестах»;

- с 17:00 до 19:00 - мастер-класс по игре на гитаре;

- с 19:00 до 22:00 - лофтирник с выступлениями псковских музыкантов.

В 21:00 на главной сцене выступит коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

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