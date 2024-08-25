26 августа в Псковской области ожидается до +28 градусов
26 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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