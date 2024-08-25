26 августа в Псковской области ожидается до +28 градусов

12:46, 25 августа 2024, ПАИ

26 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление выше нормы.