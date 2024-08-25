Денис Мацуев рассказал о своих впечатлениях от выступлений в Пскове

18:53, 25 августа 2024, ПАИ

Пианист Денис Мацуев рассказал, почему следует ходить в филармонию, о своих впечатлениях от выступлений в Пскове и о псковской публике в ходе общения с журналистами перед гала-концертом в рамках фестиваля «Диалог поколений».

«Псков для нас – это место, где мы черпаем свое вдохновение, где мы музицируем на сцене и общаемся в этом диалоге с потрясающей публикой. Для нас это всегда как экзамен, потому что несмотря на то, что мы очень много лет уже приезжаем, от этого ответственность возрастает в несколько раз и мы ждём каждый раз встречи с этой публикой. А всех, кто еще не был на концертах нашего фестиваля, мы обязательно приглашаем на будущий год. И вообще, ходите почаще в филармонию, это храм искусства, потому что классическая музыка сегодня является очень нужным, я бы сказал, терапевтическим, полезным действом в любой точке на Земле. В Пскове все к этому обязывает – эта уникальная атмосфера, эта история, и я хочу, чтобы как можно больше людей приобщилось к классической музыке», – сказал Денис Мацуев.

Он также отметил необходимость проведения в Пскове мастер-классов от ведущих педагогов и музыкантов, а также пообещал регулярно приезжать в Псков. «Хочу, чтобы этот градус доброты и творчества, который здесь присутствует, чтобы он никогда не понижался, а мы всегда будем вместе с вами», – сказал музыкант.

Напомним, сегодня, 25 августа, в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдёт гала-концерт фестиваля «Диалог поколений», стартовавшего 24 августа.

Концерт объединит музыкантов с мировым именем: Дениса Мацуева (фортепиано), Борислава Струлёва (виолончель), а также молодых исполнителей, лауреатов международных конкурсов Варвару Зарудневу (фортепиано), Стефанию Поспехину (скрипка) и Анну Катенину (кларнет).

Исполнители выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова, дирижера Ивана Никифорчина.