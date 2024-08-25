Представитель Псковской области победил в соревнованиях «Спорт против наркотиков» в Санкт-Петербурге

23:17, 25 августа 2024, ПАИ

Региональные соревнования «Спорт против наркотиков» в честь Всемирного дня охраны труда и здоровья состоялись в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Представитель Псковской области победил в состязаниях, сообщается

в группе «Дружина Довмонта. Православие. Молодежь. Спорт» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Печор и даже из Германии, проводились в двух возрастных категориях до 14 и до 16 лет. Победителем стал Влад Ильин из Псковской области.

В категории до 14 лет Влад одержал много побед, но в матче за третье место уступил в упорнейшей борьбе со счетом 14-16 в пятом сете представителю Санкт-Петербурга и остановился в шаге от пьедестала.

Чуть позже начались соревнования среди спортсменов до 16 лет, в которых кроме Влада Ильина от секции Православной молодёжной спортивной дружины святого князя Довмонта (Тимофея) Псковского принял участие Иван Матвеев.

«Иван первый раз выступал на соревнованиях такого уровня, но тем не менее одержал победы и набрал первые баллы Российского рейтинга, с чем его и поздравляем! Владу на турнирном пути в категории до 16 лет попадались только спортсмены из Санкт-Петербурга. Показав в некоторые моменты прекрасную взрослую игру, которой аплодировали многочисленные зрители, и проявив недюжинное хладнокровие в решающие моменты, наш воспитанник справился со всеми соперниками. В финале Влад обыграл представителя Северной столицы Матвея Ковкова, талантливого спортсмена, посеянного на турнире под первым номером. Поздравляем ребят с прекрасным выступлением! Но, несмотря на классные розыгрыши, недостатки в игре, конечно, тоже имеются. Надеюсь, что чемпионство Влада и первые победы Вани станут для них новой мотивацией для усиленных тренировок, а для остальных наших спортсменов будет прекрасный пример для подражания!» – отметили специалисты Православной молодёжной спортивной дружины святого князя Довмонта (Тимофея) Псковского.