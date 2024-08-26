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Культура

Публикуем программу выставки ​«Россия начинается здесь» в Пскове на 26 августа

Выставка «Россия начинается здесь» продолжает свою работу в Финском парке Пскова в рамках празднования 80-летия образования Псковской области.

Публикуем программу выставки «Россия начинается здесь» в Пскове на 26 августа. Фото: ПАИ

Сегодня, 26 августа, гостей центральной площадки ждут презентации четырёх муниципалитетов региона. В частности, перед псковичами предстанут Куньинский, Гдовский районы, а также Пыталовский и Дновский муниципальные округа.

Кроме того, на главной сцене выступит ансамбль русской музыки «Псков».

С 13:00 до 22:00 в Финском парке также будут работать презентационные площадки всех муниципалитетов, фуд-корт, детская зона, спортивная и молодёжная площадки, а также зона Витебского подворья.

Добавим, что с полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

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