35 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:14, 26 августа 2024, ПАИ

35 единиц оружия и 40 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 19 по 25 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 95 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 12 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.