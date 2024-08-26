Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ

15:32, 26 августа 2024, ПАИ

Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) в понедельник, 26 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Площадку сегодня посетили председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, настоятель псковского храма Василия на Горке отец Андрей и другие жители Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Нами было отобрано 70 работ. Всего на конкурс за четыре года поступило более 400 работ. Поводом для организации этой объединённой выставки, естественно, стало празднование 80-летия образования Псковской области. Мы решили объединить все результаты, выбрать самые лучшие работы. Хотел бы отметить, что наш современный мир без фотографии невозможно представить, и значение фотографии как именно творчества год от года растёт. Потому что есть такие творческие работы, которые могут вполне себе конкурировать с каким-то произведением художника. Насколько человек может выбрать правильную композицию, сделать свой свет и увидеть именно то мгновение жизни, которое несёт в себе даже иногда сакральность», – сказал Вадим Нэдик.

«Древние памятники, которые я вижу на фотографиях, это церковные памятники. И невозможно делать такие фотографии и не стать верующим человеком. Поэтому я думаю, что фотограф, который увидит храм и сделает такую фотографию, обязательно подойдёт к вере в Господа Бога. Более того, эту красоту вы передаёте другим людям, и они созерцают. Можно сказать, что это как богословие в камне. Для нас это очень важно», – отметил отец Андрей.

Напомним, что выставка ранее располагалась в Туристском информационном центре Псковской области. В неё включены фотографии победителей конкурса, который прошёл уже в четвёртый раз. В этом году в нём победили 12 человек.