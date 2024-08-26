Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ

Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) в понедельник, 26 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Площадку сегодня посетили председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, настоятель псковского храма Василия на Горке отец Андрей и другие жители Псковской области.

  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ
  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ
  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ
  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ
  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ
  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ
  • Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
    Фото: ПАИ

«Нами было отобрано 70 работ. Всего на конкурс за четыре года поступило более 400 работ. Поводом для организации этой объединённой выставки, естественно, стало празднование 80-летия образования Псковской области. Мы решили объединить все результаты, выбрать самые лучшие работы. Хотел бы отметить, что наш современный мир без фотографии невозможно представить, и значение фотографии как именно творчества год от года растёт. Потому что есть такие творческие работы, которые могут вполне себе конкурировать с каким-то произведением художника. Насколько человек может выбрать правильную композицию, сделать свой свет и увидеть именно то мгновение жизни, которое несёт в себе даже иногда сакральность», – сказал Вадим Нэдик.

«Древние памятники, которые я вижу на фотографиях, это церковные памятники. И невозможно делать такие фотографии и не стать верующим человеком. Поэтому я думаю, что фотограф, который увидит храм и сделает такую фотографию, обязательно подойдёт к вере в Господа Бога. Более того, эту красоту вы передаёте другим людям, и они созерцают. Можно сказать, что это как богословие в камне. Для нас это очень важно», – отметил отец Андрей.

Напомним, что выставка ранее располагалась в Туристском информационном центре Псковской области. В неё включены фотографии победителей конкурса, который прошёл уже в четвёртый раз. В этом году в нём победили 12 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 августа 2024

Выставка военной техники открылась в Пскове
26 августа 2024

Самый интересный экспонат Музея самоваров назвали псковичам
26 августа 2024

Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
26 августа 2024

Ансамбль из Гдова стал лауреатом всероссийского фестиваля
26 августа 2024

30 тысяч человек посетило выставку «Россия начинается здесь» в Пскове за три дня
26 августа 2024

Молодёжь из девяти стран прибыла в Псковскую область в рамках программы Россотрудничества
26 августа 2024

Публикуем программу выставки ​«Россия начинается здесь» в Пскове на 26 августа
26 августа 2024

Концерт Ёлки в Пскове собрал 15 тысяч зрителей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...