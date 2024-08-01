Выставка фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в Пскове

17:47, 01 августа 2024, ПАИ

Выставка победителей фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в Туристском информационном центре региона (Псков, Октябрьский проспект, 14) в четверг, 1 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Конкурс провели уже в четвёртый раз. В этом году в нём победили 12 человек.

Присутствующих поприветствовала заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Жукова.

Она отметила, что выставка объединяет самые разные возраста участников. «Спасибо всем участникам, кто сделал фотографии. Спасибо вам за вашу активность, неравнодушие. Без любви нельзя сделать такие работы. Творческих успехов и вдохновения!» – сказала она.

Кроме того, гостей поприветствовала член Союза реставраторов России, член Академии архитектурного наследия Мария Лисенкова. «Я хочу сказать, что в этом году мы отмечаем пятилетний юбилей уже включения храма Псковской архитектурной школы в список Всемирного наследия. И кажется, что пять лет совсем немного с одной стороны, а с другой стороны уже сколько много сделано. И на самом деле уже за четыре года у нас больше 200 участников, если не больше. Сколько работ приходит на конкурс! И мы надеемся, что выставки будут более масштабными, и мы сможем, наверное, организовать ещё более масштабную выставку, посвященную пятилетнему юбилею», – отметила она.

Все фотографы-победители получили памятные подарки. Добавим, что выставка будет работать до 30 августа.