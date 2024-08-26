Основатель «Берёзового хутора» в Печорском районе Роман Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:52, 26 августа 2024, ПАИ

Основатель туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор» в Печорском районе Роман Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа, в 14:00.

Гость программы расскажет о перспективах развития загородного туризма, о трендах отдыха за городом, ответит на вопросы, с чего начинать проект загородной базы отдыха, как распланировать финансы и как сохранить загрузку в низкий сезон.

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».