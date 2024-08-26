Ансамбль из Гдова стал лауреатом всероссийского фестиваля
Народный фольклорный ансамбль из Гдова «Рудница» удостоен диплома третьей степени на Всероссийском фестивале народных хоров и фольклорных ансамблей «Поёт село родное. На волне традиций». Мероприятие состоялось в Воронежской области, пишет газета «Гдовская заря».
Руководителем гдовского коллектива является Елена Коренкова.
Фестиваль проходил три дня и объединил 21 творческий коллектив из 12 регионов России.
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