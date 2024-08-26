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Общество

Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру

Представители комитета по здравоохранению Псковской области, главные врачи Псковского перинатального центра Мария Грищук и Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров обсудили с коллективом великолукского роддома реорганизацию: с ноября текущего года он станет филиалом Псковского перинатального центра, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
    Фото: ПАИ
  • Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
    Фото: ПАИ
  • Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
    Фото: ПАИ
  • Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
    Фото: ПАИ
  • Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
    Фото: ПАИ
  • Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
    Фото: ПАИ

Планируется, что произойдут масштабные изменения: в великолукском филиале обновят оборудование, проработают вопросы оснащения учреждения медикаментами и расходными материалами.

Не забыли и про кадровый вопрос: в Великих Луках не хватает врачей. Евгений Панфёров заверил, что эту проблему постараются решить в ближайшее время. Возможно, в южную столицу региона командируют специалиста из Пскова.

Несмотря на то, что великолукскому учреждению необходимо получить новую лицензию, а также решить ряд иных вопросов, все эти месяцы оно продолжит работать в штатном режиме.

«Ни о каком закрытии великолукского роддома речи не идёт. Этого никогда не будет!» – подчеркнула Мария Грищук.

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