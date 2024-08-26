Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру

13:34, 26 августа 2024, ПАИ

Представители комитета по здравоохранению Псковской области, главные врачи Псковского перинатального центра Мария Грищук и Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров обсудили с коллективом великолукского роддома реорганизацию: с ноября текущего года он станет филиалом Псковского перинатального центра, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Планируется, что произойдут масштабные изменения: в великолукском филиале обновят оборудование, проработают вопросы оснащения учреждения медикаментами и расходными материалами.

Не забыли и про кадровый вопрос: в Великих Луках не хватает врачей. Евгений Панфёров заверил, что эту проблему постараются решить в ближайшее время. Возможно, в южную столицу региона командируют специалиста из Пскова.

Несмотря на то, что великолукскому учреждению необходимо получить новую лицензию, а также решить ряд иных вопросов, все эти месяцы оно продолжит работать в штатном режиме.

«Ни о каком закрытии великолукского роддома речи не идёт. Этого никогда не будет!» – подчеркнула Мария Грищук.