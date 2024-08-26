Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру
Представители комитета по здравоохранению Псковской области, главные врачи Псковского перинатального центра Мария Грищук и Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров обсудили с коллективом великолукского роддома реорганизацию: с ноября текущего года он станет филиалом Псковского перинатального центра, передаёт корреспондент ПАИ.
Планируется, что произойдут масштабные изменения: в великолукском филиале обновят оборудование, проработают вопросы оснащения учреждения медикаментами и расходными материалами.
Не забыли и про кадровый вопрос: в Великих Луках не хватает врачей. Евгений Панфёров заверил, что эту проблему постараются решить в ближайшее время. Возможно, в южную столицу региона командируют специалиста из Пскова.
Несмотря на то, что великолукскому учреждению необходимо получить новую лицензию, а также решить ряд иных вопросов, все эти месяцы оно продолжит работать в штатном режиме.
«Ни о каком закрытии великолукского роддома речи не идёт. Этого никогда не будет!» – подчеркнула Мария Грищук.
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