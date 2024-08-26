Псковская область поможет подготовиться к новому учебному году детям из Херсонской области

20:42, 26 августа 2024, ПАИ

Псковская область поможет детям подшефной территории в Херсонской области подготовиться к новому учебному году. Погрузка партии гуманитарной помощи состоялась в Пскове сегодня, 26 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область направила для школьников средних классов учебники по разным школьным предметам, прежде всего по химии и биологии. Гуманитарный груз сформирован региональным комитетом по образованию.

Также продолжается акция «Собери ребёнка в школу». Любой желающий может присоединиться к акции, передав в дар вещи, необходимые для обучения в школе: школьную форму, канцелярские принадлежности, тетради и другие вещи. Принести помощь можно в главный штаб «Мы вместе», распложенный на улице Конной, 2 в Пскове.