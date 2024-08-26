ТОС Карамышевской волости Псковского района привлекли на территорию 1,5 млн рублей
ТОС Карамышевской волости Псковского района привлекли на территорию полтора миллиона рублей. Сейчас идёт реализация проектов, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пилотной по вхождению в тосовское движение является Карамышевская волость для Псковского района. Первые территориальные общественные самоуправления здесь были созданы в 2022 году. На сегодняшний день волость – лидер в нашем районе по числу ТОС и результативности проектной деятельности. Так, в этом году карамышевские активисты выиграли 10 грантов на областном конкурсе ТОС и три – на районном», – сказала Наталья Фёдорова.
Так, администрация волости совместно с ТОС «Большое Загорье» реализовала проект «За чистоту»: в деревне Большое Загорье оборудованы три контейнерные площадки по сбору ТКО, соответствующие действующим правилам и нормам. Сумма гранта, полученного за победу в региональном конкурсе ТОС, составляет 330 тысяч рублей. В рамках районного конкурса ТОС для этих площадок приобретено девять контейнеров.
Аналогичный проект администрация Карамышевской волости реализовала совместно с ТОС «Дубоновичи»: в одноимённой деревне оборудована площадка под контейнеры для сбора ТКО. Кроме того, установлена воркаут-площадка, которая включает в себя различные перекладины, регулируемые по высоте турники и вертикальную шведскую стенку. Работы выполнены в рамках областного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий составила без малого 310 тысяч рублей.
«Совместные действия активных жителей и администрации волости позволяют решать вопросы местного значения. Благодарю активистов ТОС и главу Карамышевской волости Ларису Александрову за совместную работу!» – отметила глава Псковского района.
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