ТОС Карамышевской волости Псковского района привлекли на территорию 1,5 млн рублей

23:15, 26 августа 2024, ПАИ

ТОС Карамышевской волости Псковского района привлекли на территорию полтора миллиона рублей. Сейчас идёт реализация проектов, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пилотной по вхождению в тосовское движение является Карамышевская волость для Псковского района. Первые территориальные общественные самоуправления здесь были созданы в 2022 году. На сегодняшний день волость – лидер в нашем районе по числу ТОС и результативности проектной деятельности. Так, в этом году карамышевские активисты выиграли 10 грантов на областном конкурсе ТОС и три – на районном», – сказала Наталья Фёдорова.

Так, администрация волости совместно с ТОС «Большое Загорье» реализовала проект «За чистоту»: в деревне Большое Загорье оборудованы три контейнерные площадки по сбору ТКО, соответствующие действующим правилам и нормам. Сумма гранта, полученного за победу в региональном конкурсе ТОС, составляет 330 тысяч рублей. В рамках районного конкурса ТОС для этих площадок приобретено девять контейнеров.

Аналогичный проект администрация Карамышевской волости реализовала совместно с ТОС «Дубоновичи»: в одноимённой деревне оборудована площадка под контейнеры для сбора ТКО. Кроме того, установлена воркаут-площадка, которая включает в себя различные перекладины, регулируемые по высоте турники и вертикальную шведскую стенку. Работы выполнены в рамках областного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий составила без малого 310 тысяч рублей.

«Совместные действия активных жителей и администрации волости позволяют решать вопросы местного значения. Благодарю активистов ТОС и главу Карамышевской волости Ларису Александрову за совместную работу!» – отметила глава Псковского района.