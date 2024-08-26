Обокравшим пункт выдачи Ozon в Великих Луках грозит семь лет тюрьмы

08:34, 27 августа 2024, ПАИ

Обокравшим пункт выдачи Ozon в Великих Луках грозит семь лет тюрьмы, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Прокурор Великих Лук направил в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Ржева Тверской области, который вместе с подельником совершил хищение имущества в крупном размере. (п. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

В середине ноября 2023 года приятели, находившиеся в тот момент в Ржеве, задумали украсть в великолукском пункте выдачи заранее заказанные ими товары. Мужчины приехали в Великие Луки и попытались тайно покинуть помещение с товаром, выданным им по оформленному ранее заказу, однако их действия стали очевидны для работника пункта выдачи, который потребовал вернуть товар, но мужчины с похищенным имуществом скрылись, причинив ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей.

Теперь обоим грозит до семи лет тюрьмы.