В Великих Луках соседи подрались из-за парковки
В Великих Луках соседи подрались из-за парковки, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который умышленно причинил лёгкий вред здоровью соседа.
В конце мая он сделал замечание соседу, припарковавшему свой автомобиль слишком близко к его автомобилю. Между двумя мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый взял из дома биту и ударил ею по голове оппонента.
Санкция п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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