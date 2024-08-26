В Великих Луках соседи подрались из-за парковки

08:16, 27 августа 2024, ПАИ

В Великих Луках соседи подрались из-за парковки, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который умышленно причинил лёгкий вред здоровью соседа.

В конце мая он сделал замечание соседу, припарковавшему свой автомобиль слишком близко к его автомобилю. Между двумя мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый взял из дома биту и ударил ею по голове оппонента.

Санкция п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.