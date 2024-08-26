Больше двух миллионов рублей перевёл мошенникам великолучанин
Больше двух миллионов рублей перевёл мошенникам великолучанин, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.
В ходе доследственной проверки установлено, что на протяжении нескольких недель в августе потерпевшему звонили неизвестные и сообщали о попытках оформить на его имя кредиты. Злоумышленники требовали, чтобы потерпевший сам оформлял кредиты, а после переводили полученные деньги на «безопасный» банковский счет.
Мужчина поверил мошенникам и перевел в течении нескольких недель на «безопасные» счета больше двух миллионов рублей.
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