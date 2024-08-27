Псковичей приглашают привиться от гриппа

09:47, 27 августа 2024, ПАИ

Псковская городская поликлиника приглашает на вакцинацию от гриппа с 2 сентября, сообщили ПАИ в медучреждении.

Прививку можно сделать в прививочном кабинете в поликлинике или по коллективной заявке по месту работы. Привиться можно как по предварительной записи, так и без неё, пояснили в медучреждении.

По возникшим вопросам псковичи могут обращаться в кол-центр по номеру 29-90-28.