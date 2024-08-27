Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора в Пскове на этой неделе
Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора на этой неделе. Ссобор Мирожского монастыря принимает посетителей только по предварительной записи, напомнили в Псковском музее.
27 августа – санитарный день (собор закрыт);
28 августа (среда): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;
29 августа (четверг): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;
30 августа (пятница): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;
31 августа (суббота): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;
1 сентября (воскресенье): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Продажа билетов начинается за 15 минут до начала сеанса. Максимальное количество посетителей сеанса – не более 20 человек. Предварительная запись на сборные экскурсии и указанные сеансы ведётся на месте или по телефону 8 8112 33 15 35. Во время дождя собор закрыт для посещения.
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