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Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора в Пскове на этой неделе

Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора на этой неделе. Ссобор Мирожского монастыря принимает посетителей только по предварительной записи, напомнили в Псковском музее.

Фото Псковского музея

27 августа – санитарный день (собор закрыт);

28 августа (среда): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;

29 августа (четверг): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;

30 августа (пятница): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;

31 августа (суббота): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00;

1 сентября (воскресенье): 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Продажа билетов начинается за 15 минут до начала сеанса. Максимальное количество посетителей сеанса – не более 20 человек. Предварительная запись на сборные экскурсии и указанные сеансы ведётся на месте или по телефону 8 8112 33 15 35. Во время дождя собор закрыт для посещения.

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