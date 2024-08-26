Пыталовский педофил отправился за решётку на 15 лет
Пыталовский педофил отправился за решётку на 15 лет, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Житель Пыталово признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок 10 лет.
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