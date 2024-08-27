Дмитрий Бивол поддержал великолукского боксёра перед боем за пояс чемпиона IBF

12:02, 27 августа 2024, ПАИ

Чемпион WBA Дмитрий Бивол поддержал великолукского боксёра Мухаммада Шехова перед поединком за титул Международной боксёрской федерации (IBF), сообщается в группе RCC Boxing Promotions в соцсети «ВКонтакте».

Мухаммад Шехов будет биться за пояс IBF в весе до 55,3 килограмма против китайского спортсмена Жона Ли.

В преддверии боя великолучанина поддержал бывший обладатель титулов WBA и IBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. В своих соцсетях боксёр написал: «Только победы, Мухаммад».

Мухаммад Шехов имеет на своём счету 14 побед, четыре из которых нокаутом, одну ничью и ни единого поражения. Жон Ли одержал 19 побед в 20 поединках, семь из которых нокаутом.

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