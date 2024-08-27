Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» покажут в кремле 28 и 30 августа

11:42, 27 августа 2024, ПАИ

Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» покажут в кремле 28 и 30 августа. Сеансы будут начинаться в 21:20 и в 22:20, уточнили в Псковском музее.

Пригласительные билеты можно получить в кассе Псковской областной филармонии с 27 августа (по режиму работы кассы). Выдается не больше четырёх билетов в одни руки.

Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» повествует о том, как псковичи героически защищали свой город в сражениях со Стефаном Баторием, Наполеоном, а также в Северной войне со шведами. Важнейшая тема, которая будет отражена в постановке, – Великая Отечественная война.

В создании спектакля использована техника проекционного шоу с элементами 3D-мэппинга и лазерного шоу.