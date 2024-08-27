Зампредседателя Псковской гордумы поздравил педагогов с новым учебным годом

12:14, 27 августа 2024, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат Михаил Иванов принял участие в пленарном заседании августовского совещания педагогических работников Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

От имени депутатского корпуса Михаил Иванов поздравил педагогов с началом нового учебного года, поблагодарил за качественные результаты в сфере образования.

От председателя Думы участникам мероприятия вручили благодарственные письма за труд и вклад в развитие системы образования Пскова.