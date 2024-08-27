Зампредседателя Псковской гордумы поздравил педагогов с новым учебным годом
Заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат Михаил Иванов принял участие в пленарном заседании августовского совещания педагогических работников Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
От имени депутатского корпуса Михаил Иванов поздравил педагогов с началом нового учебного года, поблагодарил за качественные результаты в сфере образования.
От председателя Думы участникам мероприятия вручили благодарственные письма за труд и вклад в развитие системы образования Пскова.
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