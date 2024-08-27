Первый российско-белорусский молодёжный медицинский форум пройдёт в Пскове

12:48, 27 августа 2024, ПАИ

Первый российско-белорусский молодёжный медицинский форум пройдёт на площадке Псковского государственного университета 9-10 сентября. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участниками форума станут сотрудники медицинских учреждений и организаций Псковской области, преподаватели Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, представители Научного центра экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения РФ, а также студенты и специалисты белорусских вузов.

Гостей ждут мероприятия по трём направлениям: образовательному, научному и проектному.

По каждому треку будут предусмотрены лекции и мастер-классы на актуальные темы современной медицины, а также проектные интенсивы и круглые столы. Также участников ждут научный баттл молодых учёных-медиков Союзного государства, флешмоб на берегу реки Псковы, экскурсии и другое.

Кроме того, в рамках форума можно будет посетить выставку медицинских технологий и изделий.