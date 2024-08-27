Страх врачей перед рыжеволосыми пациентами объяснил анестезиолог

15:59, 27 августа 2024, ПАИ

Люди с рыжими волосами имеют повышенный риск развития аллергической реакции, сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Корниенко в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Рассказывая об анестезиологических рисках, врач обратил внимание, что перед процедурой важно рассказать врачу о том, есть ли у вас аллергия на какие-то продукты, лекарственные средства и тому подобное. «К сожалению, аллергия иногда проявляется внезапно, это самый опасный случай», – уточнил анестезиолог.

Врач также обратил внимание, что решение о том, делать наркоз или нет, как правило, решают несколько специалистов, соотнося риски от анестезии и операции.