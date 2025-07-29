Пскович заплатит штраф за дискредитацию госорганов
Житель Пскова предстал перед судом за дискредитацию госорганов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию государственных органов РФ в связи с исполнением ими своих полномочий за пределами территории России для защиты интересов страны и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Сегодня, 29 июля, Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении псковича. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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