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Общество

Пскович заплатит штраф за дискредитацию госорганов

Житель Пскова предстал перед судом за дискредитацию госорганов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию государственных органов РФ в связи с исполнением ими своих полномочий за пределами территории России для защиты интересов страны и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Сегодня, 29 июля, Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении псковича. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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