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Общество

До +32 градусов прогнозируют в Псковской области 30 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Синоптики существенных осадков не прогнозируют. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +27 до +32. Атмосферное давление будет низким.

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