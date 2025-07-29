До +32 градусов прогнозируют в Псковской области 30 июля

11:19, 29 июля 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики существенных осадков не прогнозируют. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +27 до +32. Атмосферное давление будет низким.