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Общество

Новые знаки туристской навигации установили в Опочецком округе

Новые знаки туристской навигации установили в Опочецком муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Юрия Ильина

«Для удобства туристов теперь установлено три новых указателя, которые облегчат ориентирование и сделают путешествия ещё приятнее», – отметил он.

Установленные знаки направили в усадебный парк Дондуковых-Корсаковых в деревне Глубокое, Опочецкий краеведческий музей и ресторан в Опочке.

Проект реализован благодаря поддержке министерства туризма Псковской области.

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