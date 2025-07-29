Новые знаки туристской навигации установили в Опочецком округе
Новые знаки туристской навигации установили в Опочецком муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
«Для удобства туристов теперь установлено три новых указателя, которые облегчат ориентирование и сделают путешествия ещё приятнее», – отметил он.
Установленные знаки направили в усадебный парк Дондуковых-Корсаковых в деревне Глубокое, Опочецкий краеведческий музей и ресторан в Опочке.
Проект реализован благодаря поддержке министерства туризма Псковской области.
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