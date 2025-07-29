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Общество

Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы

Отделение женской консультации ремонтируют в поликлинике № 3 Великолукской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.

  • Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница
  • Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы
    Фото: Псковская областная клиническая больница

В кабинетах выполнили демонтаж старых электрики и сантехники, отделочных материалов, а также установили новые пластиковые окна.

Кроме того, планируется выровнять пол, стены и потолок, провести новую электропроводку, установить новые энергосберегающие светильники, покрасить стены, уложить напольное покрытие и оснастить кабинеты современной мебелью и техникой.

Ранее сообщалось, что в поликлинику закупят новый маммограф.

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