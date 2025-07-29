Женскую консультацию ремонтируют в поликлинике Великолукской больницы
Отделение женской консультации ремонтируют в поликлинике № 3 Великолукской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
В кабинетах выполнили демонтаж старых электрики и сантехники, отделочных материалов, а также установили новые пластиковые окна.
Кроме того, планируется выровнять пол, стены и потолок, провести новую электропроводку, установить новые энергосберегающие светильники, покрасить стены, уложить напольное покрытие и оснастить кабинеты современной мебелью и техникой.
Ранее сообщалось, что в поликлинику закупят новый маммограф.
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