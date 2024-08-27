Уроженка Псковской области выиграла серебро на всемирных играх в Венесуэле

15:33, 27 августа 2024, ПАИ

Уроженка Псковской области Анастасия Николаева завоевала серебряную награду на всемирных курсантских играх, которые прошли в Венесуэле. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил первый тренер спортсменки Родион Крылов.

Анастасия Николаева завоевала серебряную награду в эстафете четыре по 400 метров.

Островичка занималась лёгкой атлетикой под руководством Родиона Крылова с шестого по 11-й классы. После окончания школы Анастасия Николаева отправилась учиться в военную медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Анастасия Николаева – старшая сестра псковской легкоатлетки Елизаветы Николаевой, на счету которой в этом году бронза первенства России по лёгкой атлетике.

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