Псковичи принимают участие в окружном форуме добровольцев «Мы вместе»
Волонтёры из Псковской области принимают участие в окружном форуме добровольцев «Мы вместе» в Вологде, сообщили ПАИ в ресурсном центре добровольчества региона.
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
На форум прибыли 300 представителей волонтёрского движения из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также из города Алчевска ЛНР.
«Главная тема форума – развитие культурного добровольчества. Для участников организованы площадки, где они могут совершить добрые дела здесь и сейчас, а в рамках культурной программы запланировано посещение экскурсий по столице региона», – рассказали в центре.
В начале программы волонтёрам провели мастер-класс представители Красного Креста.
«Нам рассказали про первую помощь, отрабатывали практику на манекене, показали и рассказали про основание и развитие своего Красного Креста», – поделилась специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Псковской области Олеся Селянина.
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