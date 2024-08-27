О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили в программе «Оглавление». Главное
О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили ведущие программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) с первым заместителем главы администрации Пскова Ириной Ивановой.
Главное:
– туристический сезон в Пскове стал практически непрерывным;
– увеличение туристического потока хорошо заметно по кафе и ресторанам: в некоторых столики надо бронировать за два–три дня;
– туристы особенно отмечают чистоту на улицах Пскова, а также качество реставрации объектов культурного наследия;
– изображения псковских барсиков нельзя просто так использовать в коммерческих целях. Нужно практически за символическую сумму заключить соглашение с администрацией города;
– псковские предприниматели уже активно обращаются в администрацию за разрешениями использовать барсиков на сумках, чашках, брелоках, пряниках и другой сувенирной продукции;
– колоссальной проблемы с туалетами в Пскове нет, уверена Ирина Иванова;
– уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста. Подана заявка на федеральное финансирование;
– в этом году появится архитектурная подсветка нескольких муниципальных зданий на улице Некрасова;
– 90% псковских бизнесменов соблюдают дизайн-код вывесок на фасадах;
– в Пскове прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»;
– никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет. Прийти на собеседование может любой желающий.
О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили в программе «Оглавление». Главное
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