О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили в программе «Оглавление». Главное

17:04, 27 августа 2024, ПАИ

О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили ведущие программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) с первым заместителем главы администрации Пскова Ириной Ивановой.

Главное:

– туристический сезон в Пскове стал практически непрерывным;

– увеличение туристического потока хорошо заметно по кафе и ресторанам: в некоторых столики надо бронировать за два–три дня;

– туристы особенно отмечают чистоту на улицах Пскова, а также качество реставрации объектов культурного наследия;

– изображения псковских барсиков нельзя просто так использовать в коммерческих целях. Нужно практически за символическую сумму заключить соглашение с администрацией города;

– псковские предприниматели уже активно обращаются в администрацию за разрешениями использовать барсиков на сумках, чашках, брелоках, пряниках и другой сувенирной продукции;

– колоссальной проблемы с туалетами в Пскове нет, уверена Ирина Иванова;

– уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста. Подана заявка на федеральное финансирование;

– в этом году появится архитектурная подсветка нескольких муниципальных зданий на улице Некрасова;

– 90% псковских бизнесменов соблюдают дизайн-код вывесок на фасадах;

– в Пскове прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»;

– никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет. Прийти на собеседование может любой желающий.