Почти 40 тысяч домовладений жителей Псковской области обойдут члены избиркома в преддверии выборов

17:25, 27 августа 2024, ПАИ

Более 38 тысяч домовладений обойдут члены участковых избирательных комиссий, чтобы проинформировать жителей Псковской области о предстоящих сентябрьских выборах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В частности, сотрудники избирательной системы в рамках адресного информирования расскажут избирателям, когда пройдут выборы, где находятся избирательные участки, а также ответят на вопросы граждан. Адресное информирование продлится в Псковской области по 2 сентября.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.