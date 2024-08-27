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Общество

Движение по улице Некрасова в Пскове временно ограничат 29 августа

В связи с проведением в Пскове торжественного мероприятия, посвящённого 80-летнему юбилею со дня образования УФСБ России по Псковской области, вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Движение на участке будет ограничено в период с 14:00 до 19:00. В качестве объездов определены Октябрьский проспект, улицы Свердлова, Гоголя и Советская.

Кроме того, запрещается остановка и стоянка транспортных средств на улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка на чётной и нечётной сторонах с 22:00 28 августа до 19:00 29 августа.

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