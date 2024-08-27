Участники группы «Марсель» обратились к жителям и гостям Пскова перед своим выступлением в Финском парке

21:16, 27 августа 2024, ПАИ

Группа «Марсель» выступает на главной сцене выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова сегодня, 27 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня молодёжный день на выставке «Россия начинается здесь»! Мы приехали к вам! Спасибо вам, что вас так много! Группа «Марсель», Санкт-Петербург, только живой звук!» – поприветствовали собравшихся участники группы.

«Энергия от вас бешеная на самом деле. Я Псков люблю и здесь был очень много-много раз! Здесь я снимался в двух фильмах – «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». Я не помню, сколько раз я здесь был точно. Примерно раз 60. Со Псковом у меня очень много связано!» – в ходе концерта добавил солист группы Степан Ледков.

Концерт проходит в рамках выставки «Россия начинается здесь», приуроченной к 80-летию Псковской области. Ранее на сцене выступили кавер-группа «Красивая» и детский хор «ЛаккиЛайк».

Также в течение дня работают молодёжные интерактивные площадки. Их подготовили ПсковГУ, Псковский центр молодёжи, экопроект «Зелёные инициативы», Псковский городской молодёжный центр. А на спортивной площадке пройдут показательные выступления и мастер-классы по воздушному кольцу и пилонному спорту.

Добавим, что с полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.