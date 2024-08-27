Тысячи гостей пришли послушать выступление группы «Марсель» в Финском парке Пскова
Тысячи гостей пришли послушать выступление группы «Марсель» в Финском парке Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Ранее сообщалось, что участники группы «Марсель» обратились к жителям и гостям Пскова перед своим выступлением в Финском парке.
Концерт проходит в рамках выставки «Россия начинается здесь», приуроченной к 80-летию Псковской области. До этого на сцене выступали кавер-группа «Красивая» и детский хор «ЛаккиЛайк».
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Участники группы «Марсель» обратились к жителям и гостям Пскова перед своим выступлением в Финском парке
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