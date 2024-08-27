Тысячи гостей пришли послушать выступление группы «Марсель» в Финском парке Пскова

21:43, 27 августа 2024, ПАИ

Тысячи гостей пришли послушать выступление группы «Марсель» в Финском парке Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что участники группы «Марсель» обратились к жителям и гостям Пскова перед своим выступлением в Финском парке.

Концерт проходит в рамках выставки «Россия начинается здесь», приуроченной к 80-летию Псковской области. До этого на сцене выступали кавер-группа «Красивая» и детский хор «ЛаккиЛайк».