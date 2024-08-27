В Пскове наряд Росгвардии задержал подозреваемую в краже из магазина

09:43, 28 августа 2024, ПАИ

В Пскове наряд Росгвардии задержал подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

27 августа около 17:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому гипермаркету на улице Труда, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Росгвардейцы доставили женщину в территориальный отдел полиции.