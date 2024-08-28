От аппаратчика до начальника смены: как строят карьеру на псковских предприятиях молодые специалисты
От рядового технолога до начальника участка гальванопокрытий, от аппаратчика до начальника смены – историю молодых специалистов, которые овладели востребованной профессией и успешно строят карьеру в родном регионе, смотрите в сюжете «Первого Псковского».
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