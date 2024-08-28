Как избежать очередей на российско-белорусской границе, рассказали псковские пограничники

11:50, 28 августа 2024, ПАИ

Как избежать очередей на российско-белорусской границе, рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

В связи с окончанием сезона отпусков и летних каникул отмечается увеличение пассажиропотока на российско-белорусской границе в стационарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского муниципального округа.

Чтобы сократить время ожидания при пересечении российско-белорусской границы Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует гражданам России и Белоруссии заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути. Границу, в частности, можно пересечь через контрольные пункты в деревне Долосцы (Юховичи) и деревне Байдаково (Кострово) Себежского района.

Грузоперевозчики из числа граждан России и Белоруссии также могут пересекать российско-белорусскую границу в стационарных контрольных пунктах в Долосцах (Юховичи) и Лобке (Езерище).