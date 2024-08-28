Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как избежать очередей на российско-белорусской границе, рассказали псковские пограничники

Как избежать очередей на российско-белорусской границе, рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области

В связи с окончанием сезона отпусков и летних каникул отмечается увеличение пассажиропотока на российско-белорусской границе в стационарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского муниципального округа.

Чтобы сократить время ожидания при пересечении российско-белорусской границы Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует гражданам России и Белоруссии заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути. Границу, в частности, можно пересечь через контрольные пункты в деревне Долосцы (Юховичи) и деревне Байдаково (Кострово) Себежского района.

Грузоперевозчики из числа граждан России и Белоруссии также могут пересекать российско-белорусскую границу в стационарных контрольных пунктах в Долосцах (Юховичи) и Лобке (Езерище).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 августа 2024

Отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями ЦНС откроют в великолукской больнице
28 августа 2024

Как избежать очередей на российско-белорусской границе, рассказали псковские пограничники
28 августа 2024

Покупка за улыбку. Сервис Сбербанка набирает популярность у псковичей
28 августа 2024

Игорь Иванов провёл рабочую встречу с главврачом Островской межрайонной больницы
28 августа 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы
28 августа 2024

Дамбу восстановили в Сосновом Бору Себежского района
28 августа 2024

Российско-белорусская конференция по медицине началась в Пскове
28 августа 2024

Каждый третий пскович возьмёт выходной 2 сентября ради своего ребёнка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...