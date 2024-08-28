Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове

12:31, 28 августа 2024, ПАИ

Два автомобиля Renault Logan и Toyota столкнулись на улице Коммунальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медицинской помощи отказались. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.